Начало субботы:
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В пятницу вечером женщина при зажигании свечей произносит:
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Далее принято произносить или петь:
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Боахэ́м лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Придите с миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й аме́лахим аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.
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Бареху́ни лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Благословите меня миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й аме́лахим аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.
| прослушать
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Цэтехэ́м лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Идите с миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й амелахи́м аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.
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Кидуш над бокалом вина:
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Йом ашиши́, вайхулу́ ашамайи́м веаэ́рэц вехо́ль цеваа́м.
День шестой. И были завершены небо, земля и всё их воинство.
Вайха́ль Элои́м байо́м ашевии́ мелахто́ ашэ́р аса́ вайишбо́т байо́м ашевии́ мико́ль мелахто́ ашэ́р аса́,
И закончил Б-г на седьмой день Свой труд, которым занимался, и в седьмой день отдыхал от всего Своего труда, которым занимался.
вайварэ́х Элои́м эт йом ашевии́ вайкадэ́ш ото́,
И благословил Б-г седьмой день, и освятил его,
ки во шава́т мико́ль мелахто́ ашэ́р бара́ Элои́м лаасо́т.
ибо в этот день Он отдыхал от всего Своего труда, который был создан Б-гом для деяний.
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Над бокалом вина:
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Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ пери́ агафэ́н.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы.
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Над хлебом (халой):
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Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной,
ашэ́р кидеша́ну бемицвота́в вераца́ ва́ну,
Который освятил нас Своими заповедями и благоволил нам,
вешаба́т кодшо́ беаава́ уврацо́н инхилану́ зикаро́н лемаасэ́ верэши́т,
наделив нас Своей святой субботой по любви и благосклонности - в память о сотворении мира,
техила́ лемикраэ́ кодэ́ш зэхэ́р лициа́т Мицраи́м.
первый из святых праздников, напоминающий о выходе из Египта.
Вешаба́т кодше́ха беаава́ уврацо́н инхалтану́.
И Своей святой субботой по любви и благосклонности наделил нас.
Бару́х Ата́ А-дона́й мекадэ́ш ашаба́т.
Благословен Ты, Г-сподь, освящающий субботу.
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Кидуш в субботу утром:
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Вешаме́ру венэ́й Йисраэ́ль эт ашаба́т лаасо́т
И пусть соблюдают субботу сыновья Израиля,
эт ашаба́т ледорота́м бери́т ола́м
сделав субботу для всех своих поколений вечным заветом -
бэни́ увэ́н бенэ́й Йисраэ́ль от и леола́м,
между Мной и сыновьями Израиля, как вечный знак.
ки шэшэ́т ями́м аса́ А-дона́й эт ашамайи́м веэ́т аэ́рэц
Ибо шесть дней созидал Г-сподь небо и землю,
увайо́м ашевии́ шава́т вайинафа́ш.
а в седьмой день отдыхал и пребывал в покое.
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Захо́р эт йом ашаба́т лекадешо́,
Помни субботний день, чтобы освящать его.
шэшэ́т ями́м тааво́д веаси́та коль мелахтэ́ха вейо́м ашевии́ шаба́т лА-дона́й Элоэ́ха,
Шесть дней трудись и делай всю свою работу, но седьмой день - суббота Г-споду, твоему Б-гу:
ло таасэ́ холь мелаха́ ата́ увинха́ увитэ́ха авдэ́ха ваамате́ха увэмтэ́ха
не совершай никакой работы - ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот,
вегэре́ха ашэ́р бишарэ́ха,
ни чужеземец, который в твоих воротах.
ки шэшэ́т ями́м аса́ А-дона́й эт ашамайи́м веэ́т аэ́рэц эт ая́м веэ́т коль ашэ́р бам ваяна́х байо́м ашевии́.
Ибо шесть дней созидал Г-сподь небо и землю, море и всё, что их наполняет, а в седьмой день пребывал в покое.
Аль кэн бэра́х А-дона́й эт йом ашаба́т вайкадешэ́у.
Поэтому благословил Г-сподь седьмой день и освятил его.
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Над вином:
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Над хлебом (халой):
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Авдала (отделение):
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Над бокалом вина:
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Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ пери́ агафэ́н.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы.
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Над благовониями:
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(женщина зажигает свечу:)
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Завершают авдалу словами:
Женщина может задуть свечу. Все желают друг другу:
Шавуа́ тов!
Хорошей недели!