﻿


Начало субботы:

В пятницу вечером женщина при зажигании свечей произносит:
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной,
ашэ́р кидеша́ну бемицвота́в вецива́ну леадли́к нэр шэль шаба́т.
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу в честь субботы.

Далее принято произносить или петь:
Шало́м алэ́хэм малахэ́й ашарэ́т малахэ́й Эльо́н
Мир вам, посланцы-служители, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й аме́лахим аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.

 прослушать


Боахэ́м лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Придите с миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й аме́лахим аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.		 прослушать

Бареху́ни лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Благословите меня миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й аме́лахим аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.		 прослушать

Цэтехэ́м лешало́м малахэ́й ашало́м малахэ́й Эльо́н
Идите с миром, посланцы мира, ангелы Всевышнего
ми-Мэ́лэх малхэ́й амелахи́м аКадо́ш бару́х у.
Царя царей, Святого, благословен Он.

Кидуш над бокалом вина:
Шёпотом: Вайи́ эрэ́в вайи́ бо́кэр...
И был вечер, и было утро...
Йом ашиши́, вайхулу́ ашамайи́м веаэ́рэц вехо́ль цеваа́м.
День шестой. И были завершены небо, земля и всё их воинство.
Вайха́ль Элои́м байо́м ашевии́ мелахто́ ашэ́р аса́ вайишбо́т байо́м ашевии́ мико́ль мелахто́ ашэ́р аса́,
И закончил Б-г на седьмой день Свой труд, которым занимался, и в седьмой день отдыхал от всего Своего труда, которым занимался.
вайварэ́х Элои́м эт йом ашевии́ вайкадэ́ш ото́,
И благословил Б-г седьмой день, и освятил его,
ки во шава́т мико́ль мелахто́ ашэ́р бара́ Элои́м лаасо́т.
ибо в этот день Он отдыхал от всего Своего труда, который был создан Б-гом для деяний.

Над бокалом вина:
Саври́, марана́н.
Вне́млите, господа.

Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ пери́ агафэ́н.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы.

Над хлебом (халой):
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м амо́ци лэхэ́м мин аэ́рэц.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, производящий хлеб из земли.

Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной,
ашэ́р кидеша́ну бемицвота́в вераца́ ва́ну,
Который освятил нас Своими заповедями и благоволил нам,
вешаба́т кодшо́ беаава́ уврацо́н инхилану́ зикаро́н лемаасэ́ верэши́т,
наделив нас Своей святой субботой по любви и благосклонности - в память о сотворении мира,
техила́ лемикраэ́ кодэ́ш зэхэ́р лициа́т Мицраи́м.
первый из святых праздников, напоминающий о выходе из Египта.
Вешаба́т кодше́ха беаава́ уврацо́н инхалтану́.
И Своей святой субботой по любви и благосклонности наделил нас.
Бару́х Ата́ А-дона́й мекадэ́ш ашаба́т.
Благословен Ты, Г-сподь, освящающий субботу.

Кидуш в субботу утром:
(произносится над бокалом вина или над халой после утренней молитвы, до трапезы)
Им таши́в мишаба́т раглэ́ха асо́т хафацэ́ха бейо́м кодши́ векарата́ лашаба́т онэ́г ликдо́ш А-дона́й мехуба́д,
Если в субботу удержишь свою ногу, отказавшись от своих дел в Мой святой день, и назовёшь субботу отрадой, почтя святость Г-спода,
вехибадто́ мэасо́т дерахэ́ха мимецо́ хэфце́ха ведабэ́р дава́р, аз титана́г аль А-дона́й
и почтишь её отказом от своих занятий, не ища себе дел и не говоря о них, то удостоишься блаженства в Г-споде.
веиркавти́ха аль бамотэ́й э́рэц веаахалти́ха нахала́т Яако́в ави́ха ки пи А-дона́й дибэ́р.
И возведу Я тебя на высоты земли, и насыщу тебя наделом Яакова, твоего праотца, потому что так изрекли уста Г-спода.

Вешаме́ру венэ́й Йисраэ́ль эт ашаба́т лаасо́т
И пусть соблюдают субботу сыновья Израиля,
эт ашаба́т ледорота́м бери́т ола́м
сделав субботу для всех своих поколений вечным заветом -
бэни́ увэ́н бенэ́й Йисраэ́ль от и леола́м,
между Мной и сыновьями Израиля, как вечный знак.
ки шэшэ́т ями́м аса́ А-дона́й эт ашамайи́м веэ́т аэ́рэц
Ибо шесть дней созидал Г-сподь небо и землю,
увайо́м ашевии́ шава́т вайинафа́ш.
а в седьмой день отдыхал и пребывал в покое.

Захо́р эт йом ашаба́т лекадешо́,
Помни субботний день, чтобы освящать его.
шэшэ́т ями́м тааво́д веаси́та коль мелахтэ́ха вейо́м ашевии́ шаба́т лА-дона́й Элоэ́ха,
Шесть дней трудись и делай всю свою работу, но седьмой день - суббота Г-споду, твоему Б-гу:
ло таасэ́ холь мелаха́ ата́ увинха́ увитэ́ха авдэ́ха ваамате́ха увэмтэ́ха
не совершай никакой работы - ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот,
вегэре́ха ашэ́р бишарэ́ха,
ни чужеземец, который в твоих воротах.
ки шэшэ́т ями́м аса́ А-дона́й эт ашамайи́м веэ́т аэ́рэц эт ая́м веэ́т коль ашэ́р бам ваяна́х байо́м ашевии́.
Ибо шесть дней созидал Г-сподь небо и землю, море и всё, что их наполняет, а в седьмой день пребывал в покое.
Аль кэн бэра́х А-дона́й эт йом ашаба́т вайкадешэ́у.
Поэтому благословил Г-сподь седьмой день и освятил его.

Над вином:
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ пери́ агафэ́н.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы.

Над хлебом (халой):
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м амо́ци лэхэ́м мин аэ́рэц.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, производящий хлеб из земли.

Авдала (отделение):
После окончания субботы, вечером, произносят, взяв в руки бокал вина:
Инэ́ Эль йешуати́ эвта́х вело́ эфха́д ки ози́ везимра́т Я А-дона́й вайи́ ли лишу́а.
Вот Б-г моего спасения. Буду спокоен и не устрашусь, ибо моя сила и моя песнь - Предвечный Г-сподь, Который был мне спасением.
Ушавтэ́м майи́м бесасо́н мимаайнэ́й айшу́а лА-дона́й айшу́а аль аме́ха виртатэ́ха сэла́.
Черпайте воду, ликуя, из источников спасения. Спасение - от Г-спода; на народе - Твоё благословение.
А-дона́й цевао́т има́ну мисга́в лану́ Элоэ́й Яако́в сэла́.
Г-сподь воинств - с нами; наша крепость - Б-г Яакова.
А-дона́й цевао́т ашрэ́й ада́м ботэа́х бах.
Г-сподь воинств, - счастлив человек, полагающийся на Тебя.
А-дона́й ошиа́ аМэ́лэх яанэ́ну вейо́м корэ́ну.
Г-сподь, спаси! Да ответит нам Царь, когда мы взываем к Нему!
Лайеуди́м айта́ ора́ весимха́ весасо́н вика́р, кэн тийэ́ лану́,
У иудеев были свет, веселье, ликование и почёт. Да будет так и с нами!
кос йешуао́т эса́ увшэ́м А-дона́й экра́.
Вознесу чашу спасений и призову Имя Г-спода!

Над бокалом вина:
Саври́, марана́н.
Вне́млите, господа.

Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ пери́ агафэ́н.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, творящий плод виноградной лозы.

Над благовониями:
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ минэ́й весами́м.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь Вселенной, творящий ароматные вещества.

(женщина зажигает свечу:)
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м борэ́ меорэ́й аэ́ш.
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь Вселенной, творящий сияние огня.

Завершают авдалу словами:
Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м амавди́ль бэн кодэ́ш лехо́ль бэн ор лехошэ́х,
Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь Вселенной, отделяющий святое от будничного, свет от тьмы,

бэн Йисраэ́ль лаами́м, бэн йом ашевии́ лешэшэ́т йемэ́й амаасэ́.
Израиль от народов, седьмой день от шести дней труда.

Бару́х Ата́ А-дона́й амавди́ль бэн кодэ́ш лехо́ль.
Благословен Ты, Г-сподь, отделяющий святое от будничного.

Женщина может задуть свечу. Все желают друг другу:
Шавуа́ тов!
Хорошей недели!

﻿

Радио EL-HI
Тора для детей | Еврейский Новый Завет | Мессианский еврейский манифест | сидур
                         

Еврейские праздники



^