Кидуш в субботу утром:

(произносится над бокалом вина или над халой после утренней молитвы, до трапезы)

Им таши́в мишаба́т раглэ́ха асо́т хафацэ́ха бейо́м кодши́ векарата́ лашаба́т онэ́г ликдо́ш А-дона́й мехуба́д,

Если в субботу удержишь свою ногу, отказавшись от своих дел в Мой святой день, и назовёшь субботу отрадой, почтя святость Г-спода,

вехибадто́ мэасо́т дерахэ́ха мимецо́ хэфце́ха ведабэ́р дава́р, аз титана́г аль А-дона́й

и почтишь её отказом от своих занятий, не ища себе дел и не говоря о них, то удостоишься блаженства в Г-споде.

веиркавти́ха аль бамотэ́й э́рэц веаахалти́ха нахала́т Яако́в ави́ха ки пи А-дона́й дибэ́р.

И возведу Я тебя на высоты земли, и насыщу тебя наделом Яакова, твоего праотца, потому что так изрекли уста Г-спода.